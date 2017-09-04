هازارد: "زيدان هو كرة القدم"

يرى النجم البلجيكي "إيدين هازارد"، أن أسطورة المنتخب الفرنسي ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان هو كرة القدم في حد ذاتها.

وقال لاعب تشلسي الإنجليزي، في تصريحات صحفية: "زيدان فاز بكل شيئ، سواء كلاعب أو مدرب، إنه رجل استثنائي والجميع عرفه كلاعب، عندما تفكر في كرة القدم يعني أنك تفكر في زيدان لأنه يمكن أن يفعل أي شيئ على أرضية الميدان".

وأضاف: "حتى خارج الميدان زيدان حقق أشياء عظيمة، إنه ساحر"، وتابع قائلا: "الريال مع زيدان أقوى منافس لفريقنا في رابطة الأبطال، هذه المنافسة صعبة جدا كما هو الحال في الدوري الإنجليزي".

وعن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية قال: "لم لا، الفوز بالكرة الذهبية بعد كريستيانو ميسي ولكن أنا لا ألعب من أجلها سعيد جدا في الملعب، وهي ليست أولوية بالنسبة لي".