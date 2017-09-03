بيكام يفكر في خطف رونالدو من الريال

يهدف نجم انجلترا السابق "ديفيد بيكام"، إلى خطف النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" من ناديه ريال مدريد وضمه إلى فريقه الجديد "ميامي فلوريدا" الأمريكي.

أكدت الصحافة الإسبانية والبريطانية، أن بيكام ينوي ضم لأسماء كبيرة الى فريقه الجديد الذي أسسه في أمريكا، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، خاصة وأن لديه علاقات جيدة مع أغلب اللاعبين.

وحسب ذات المصادر، فإن خطة النجم الإنجليزي، يخطط لنقل رونالدو إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في موسم 2020/2021، عندما يبلغ اللاعب 35 سنة، على اعتبار أنه من المستحيل أن يترك أقوى الدورويات الاوروبية حاليا والإنتقال إلى أمريكا.