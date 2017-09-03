أوزيل يُلمّح بالرّحيل عن "أرسنال"

أثار الألماني "مسعود أوزيل"، جدلا كبيرا حول مستقبله مع نادي أرسنال بعد نشره لمجموعة من الصور عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".

وفي نفس السياق، ألمح اللاعب الألماني الى إمكانية الرحيل مع نهاية الموسم، حين علّق على الصور قائلا: " أريد أن أشكر الجميع في أرسنال، أريد أن أشكر الجماهير التي تهتف لنا في كل مباراة، و هذا يشعرني بالسعادة" و أضاف " لا أعلم ما يحمله المستقبل، قد أرحل بنهاية الموسم عن الغانرز، لكني أسعى للتألق في موسمي الخامس مع هذا النادي الكبير".

و ختم كلامه قائلا: "كان لدي العديد من اللحظات الجميلة في السنوات الأربع الماضية، أنا أقدر ماذا يعنيه هذا النادي للجماهير الإنجليزية".

و كان أوزيل عرضة لموجة كبيرة من الانتقادات بسبب انخفاض مستواه وهو الذي كان أحد أفضل صانعي الألعاب في وقت سابق خاصة لما كان لاعبا لريال مدريد.