03 سبتمبر 2017 1 0 أمير
ريال مدريد يحقق أرباحا قياسية
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ريال مدريد يحقق أرباحا قياسية

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منذ مجيء "زيدان" تغيرت سياسية شراء اللاعبين بالنسبة لريال مدريد، فتحول الفريق من شراء النجوم بأسعار "فلكية"، الى التعاقد مع "المواهب الشابة".

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرا مفصلا تؤكد فيه ان هامش الأرباح للنادي هذا الموسم هو الأكبر في تاريخ النادي، حيث حقق 80 مليون أورو كأرباح صافية من بيع و شراء اللاعبين في هذا الميركاتو الصيفي. فقد وصلت مبيعات النادي الى 126 مليون أورو و الصفقة الأبرز كانت انتقال "موراتا" الى تشيلسي مقابل 80 مليون أورو، و التعاقدات لم تتجاوز الـ 46 مليون أورو.

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