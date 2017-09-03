ريال مدريد يحقق أرباحا قياسية

كشفت صحيفة "دايلي اسكبرس" الإنجليزية، اليوم الثلاثاء أن المدرب البرتغالي الشهير خوزي مورينيو، لم يكن مهتما أبدا باللاعب الجزائري رياض محرز عكس ما روجت له إقرأ التفاصيل يخوض المنتخب الوطني مباراته التصفوية الرابعة في تصفيات مونديال روسيا 2018، سهرة اليوم بملعب الشهيد "حملاوي" بقسنطينة، فبعد الخسارة القاسية ضد المنتخب الزامبي السبت الماضي، إقرأ التفاصيل

انجلترا أو إسبانيا.. وجهة "محرز" ستعرف في الساعات القادمة انتهت حكاية "رياض محرز" مع نادي "ليستر سيتي" الانجليزي، بعد أن أعلن الاتحاد الجزائري مغادرة نجم الخضر في منتصف الليلة الماضية من أجل التوقيع في فريقه الجديد، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن فريق "محرز" الجديد في الساعات القليلة القادمة.