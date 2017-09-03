إيسكو يقهر "إيطاليا" و يُقرّب "إسبانيا" من مونديال "روسيا"

تمكن المنتخب "الإسباني" من تحقيق فوز كبير سهرة أمس ضد المنتخب "الإيطالي" بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر في مباراة تألق فيها نجم ريال مدريد "إيسكو" الذي سجل هدفين مميزين.

نجح الدولي الإسباني في فتح باب التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 14 عن طريق مخالفة مباشرة، قبل أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ44 بتسديدة من خارج منطقة الـ18، و بعدها سجل "ألفارو موراتا" الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة الـ77. المباراة شهدت سيطرة كلية لرفقاء القائد "راموس" كما أن معزوفات "إيسكو" جعلت مدرب الأتزوري "فينتورا" يصفق عليها كثيرا أين صرح بعد نهاية المباراة: "صففت على لقطات إيسكو، إنه رائع".

أما المدرب الإسباني "لوبيتيغي" فتحدث عن لاعب الملكي قائلا: "إنه ينضج بسرعة و سيكون ضمن العظماء في قادم الأيام".

و بهذا الفوز أصبحت "لاروخا" أقرب من أي وقت مضى للتأهل لمونديال روسيا 2018