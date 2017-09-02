إنطلاق حملة الإطاحة بـ"بارثوميو" من رئاسة برشلونة

بعد موسم سيء، و ميركاتو كارثي برحيل نيمار، و تعاقد الفريق مع ديمبلي مقابل 145 مليون اورو، أطلق المرشح السابق لرئاسة برشلونة " أغوستي بينيديتو" حملة رسمية من أجل الاطاحة بالرئيس الحالي "بارثوميو" بعد فشل الادارة في التعامل مع أزمات النادي.

سيحاول "بينيديتو" جمع أكثر من 16 ألف توقيع، من أجل التصويت على "عريضة" خروج الرئيس، فحسب المادة 55 من القانون الداخلي للنادي الكتالوني، فإنه في حالة جمع ما يقارب الـ 15% من أصوات الأعضاء فيمكن تنحية الرئيس بصفة قانونية. لكن على "بينيديتو" جمع هذه التوقيعات قبل 19 سبتمبر المقبل من أجل أن تصبح "العريضة" رسمية.

و بحسب صحيفة "الموندو" فإن "أغوستي" قادر على جمع 33% من التوقيعات و عندها يمكنه الإنقلاب على الإدارة الحالية. يذكر أن جماهير "البلوغرانا" قد طالبت "بارثوميو" بالإستقالة و إعادة "لابورتا" صانع الجيل الذهبي للفريق.