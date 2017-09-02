02 سبتمبر 2017 1 0 أمير
إنطلاق حملة الإطاحة بـ"بارثوميو" من رئاسة برشلونة
الرئيسية | الدولـــي | إنطلاق حملة الإطاحة بـ"بارثوميو" من رئاسة برشلونة

إنطلاق حملة الإطاحة بـ"بارثوميو" من رئاسة برشلونة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

بعد موسم سيء، و ميركاتو كارثي برحيل نيمار، و تعاقد الفريق مع ديمبلي مقابل 145 مليون اورو، أطلق المرشح السابق لرئاسة برشلونة " أغوستي بينيديتو" حملة رسمية من أجل الاطاحة بالرئيس الحالي "بارثوميو" بعد فشل الادارة في التعامل مع أزمات النادي. 

سيحاول "بينيديتو" جمع أكثر من 16 ألف توقيع، من أجل التصويت على "عريضة" خروج الرئيس، فحسب المادة 55 من القانون الداخلي للنادي الكتالوني، فإنه في حالة جمع ما يقارب الـ 15% من أصوات الأعضاء فيمكن تنحية الرئيس بصفة قانونية. لكن على "بينيديتو" جمع هذه التوقيعات قبل 19 سبتمبر المقبل من أجل أن تصبح "العريضة" رسمية.

و بحسب صحيفة "الموندو" فإن "أغوستي" قادر على جمع 33% من التوقيعات و عندها يمكنه الإنقلاب على الإدارة الحالية. يذكر أن جماهير "البلوغرانا" قد طالبت "بارثوميو" بالإستقالة و إعادة "لابورتا" صانع الجيل الذهبي للفريق. 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: