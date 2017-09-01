بيلي يهنئ رونالدو بعدما تجاوزه

هنأ الأسطورة البرازيلية "بيلي"، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما دخل "توب 5" لأفضل الهدافين الدوليين، وتجاوزه في تسجيل عدد الأهداف

لم يفوت "الجوهرة السوداء"، الحدث بعدما سجل رونالدو "هاتريك" خلال فوز منتخب بلاده على منتخب "جرز الفارو" بخماسية مقابل هدف، في تصفيات مونديال روسيا، وغرد بيلي عبر حسابه الخاص لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنيئا لك رونالدو دخولك توب 5 لأفضل الهدافين الدوليين، برافو"

وتجاوز نجم ريال مدريد، الاسطورة البرازيلية "بيلي" من حيث تسجيل الاهداف الدولية، حيث سجل رونالدو 78 هدفا، بينما سجل "بيلي" 77 هدفا مع البرازيل، بينما يعتلي "الدون" صدارة اللاعبين الحاليين في كل المنتخبات، ويليه الاسباني "دافيد فيا" بـ 59 هدفا، ويليه ليونيل ميسي بـ 58 هدفا