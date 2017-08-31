ليفربول يحسم صفقة "تشامبرلين"

حسم نادي ليفربول الانجليزي صفقة اللاعب "تشامبرلين" قادما من نادي أرسنال مقابل 35 مليون جنيه إسترليني لمدة 5 سنوات مع راتب أسبوعي يصل الى 120 ألف باوند.

كان الألماني "يورغن كلوب" في صراع كبير مع نظيره لتشيلسي "أنطونيو كونتي" من أجل خطف اللاعب الانجليزي الذي رفض تجديد عقده مع "الغانرز"، ورغم أنّ عرض "البلوز" كان أكبر بكثير من عرض "ليفربول"، إلا أنّ "تشامبرلاين" فضّل اللعب مع "الريدز" بسبب مركزه في الملعب، أين يُفضّل اللعب كمتوسط ميدان عوض التموقع كظهير أيمن.

وبعد سقوط صفقة انضمام تشامبرلين الى تشيلسي في الماء، بات رياض محرز أقرب من أي وقت مضى للإنضمام إلى كتيبة الإيطالي "كونتي".