31 أوت 2017 1 0 أمير
فيرغسون: "ريال مدريد سيبقى المسيطر على أوروبا في السنوات المقبلة"
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فيرغسون: "ريال مدريد سيبقى المسيطر على أوروبا في السنوات المقبلة"

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تحدث المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد "السير" أليكس فيرغسون عن "ريال مدريد" و عن المدرب "زين الدين زيدان" و اصفا إياهم بالفريق الأفضل في العالم في الفترة الحالية، و أكد أنه في حالة استمرار الروح الجماعية فإن النادي الملكي سيحصد المزيد من الألقاب في السنوات المقبلة.

و قد صرّح "فيرغسون" على هامش منتدى المدربين : "ريال مدريد أفضل فريق في العالم، في هذه الفترة بالذات، من الصعب مواجهته فلديه العديد من الحلول التي تعقد من مأموريتك، و اذا بقيت روح المجموعة قوية فإن هؤلاء اللاعبين سيسيطرون على الكرة العالمية لأربع سنوات قادمة" و أضاف "زيدان يقوم بعمل كبير مع الفريق هو من جعل النادي يبدو بهذه القوة". 

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