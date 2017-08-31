31 أوت 2017 1 0 أمير
بونوتشي : "راموس أفضل مدافع في العالم"
الرئيسية | الدولـــي | بونوتشي : "راموس أفضل مدافع في العالم"

بونوتشي : "راموس أفضل مدافع في العالم"

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

تحدث" ليوناردو بونوتشي" نجم المنتخب الايطالي و قائد الميلان عن قائد ريال مدريد و المنتخب الاسباني" سيرجيو راموس" قبل موقعة البيرنابيو أين سيستضيف "لاروخا" "الأتزوري" في تصفيات المونديال يوم السبت المقبل ، أين وصف بونوتشي راموس بالأفضل في العالم.

تصريحات بونوتشي تؤكد أن فوز راموس بجائزة افضل مدافع في أوروبا لم تكن محل صدفة فكان الأفضل في الموسم الماضي سواء دفاعيا أو هجوميا فقال ليوناردو: "راموس قدم موسم كبير، في الوقت الحالي هو أفضل مدافع في العالم لديه كل المواصفات اللازمةو هذا رأيي الخاص". 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: