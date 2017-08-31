بونوتشي : "راموس أفضل مدافع في العالم"

تحدث" ليوناردو بونوتشي" نجم المنتخب الايطالي و قائد الميلان عن قائد ريال مدريد و المنتخب الاسباني" سيرجيو راموس" قبل موقعة البيرنابيو أين سيستضيف "لاروخا" "الأتزوري" في تصفيات المونديال يوم السبت المقبل ، أين وصف بونوتشي راموس بالأفضل في العالم.

تصريحات بونوتشي تؤكد أن فوز راموس بجائزة افضل مدافع في أوروبا لم تكن محل صدفة فكان الأفضل في الموسم الماضي سواء دفاعيا أو هجوميا فقال ليوناردو: "راموس قدم موسم كبير، في الوقت الحالي هو أفضل مدافع في العالم لديه كل المواصفات اللازمةو هذا رأيي الخاص".