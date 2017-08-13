ليفربول يشرع في نزع الإشهارات التي تحمل صورة كوتينيو

شرع نادي ليفربول الإنجليزي في نزع الإعلانات والإشهارات التي تحول صور البرازيلي كوتينيو.

وترغب إدارة نادي برشلونة الإسباني الذي يستضيف اليوم الغريم نادي ريال مدريد في ذهاب كأس السوبر الإسبانية، في الضم اللاعب البرازيلي ليخلف مواطنه النجم نيمار الراحل في صفقة تاريخية نحو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل الناديان الإسباني والإنجليزي في محادثات ماثونية، غير أنّ الأخير أعلن مؤخرًا في بيان على موقعه رسمي، يؤكد فيه أنّ البرازيلي ليس للبيع، غير أنّ إقدام إدارة ملعب الأونفيلد رود على إزالة الإعلانات الخاص باللاعب، أعاد قضية كوتينيو إلى نقطة الصفر.

هل كوتينيو راحل أم باقٍ؟

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