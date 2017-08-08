08 أوت 2017 1 0 أمير بهلول
الإتحاد الكاميروني يكّذب الكاف ويؤكد جاهزيته لإحتضان الكان الإتحاد الكاميروني يكّذب الكاف ويؤكد جاهزيته لإحتضان الكان
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الإتحاد الكاميروني يكّذب الكاف ويؤكد جاهزيته لإحتضان الكان

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ردّ الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رئيس الإتحاد الافريقي للعبة، الملغاشي، أحمد أحمد، الذي أكد قبل 48 ساعة عدم جاهزية بلد "ميلا" و"نكونو" لاحتضان فعاليات كأس أمم إفريقيا 2019.

بتوصية من وزير الرياضة في البلاد، أصدر الاتحاد الكاميروني بيانا رسميا أكد على جاهزية الكاميرون لإحتضان "الكان" المقبلة، وجاء في نص البيان :" يؤسفنا أن نسمع تصريحات رئيس "الكاف" حول عدم جاهزية البلد لاحتضان "الكان"، نحن مستاؤون للغاية فلجنة التفتيش التابعة للإتحاد الافريقي لم تزر الكاميرون بعد، ومن المقرر أن يكون ذلك ما بين 20 و 28 أوت الجاري".

وأضاف وزير الرياضة الكاميروني: " من أصل 32 ملعبا سيتم إنشائه في البلد، هناك 11 ملعبا جاهزا تماما وخاصة الملاعب التي احتضنت فعاليات كأس أمم إفريقيا للسيدات".

ويبدو أنّ هناك بوادر أزمة تلوح في الأفق بين الإتحاد الإفريقي والكاميروني لكرة القدم، حيث يسعى المغاشي، أحمد أحمد، لسحب "كان 2019" من الكاميرون انتقاما من الرئيس السابق حياتو.

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