مورينيو يتحدث عن الفرق بين الريال في عهدته وعهدة زيدان

تحدث البرتغالي جوزي مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن نادي ريال مدريد الإسباني، الذي سيواجه، مساء اليوم الثلاثاء، في منافسة كأس السوبر الأوروبي، كاشفًا الفرق بين فريق الريال الذي درّبه هو والفريق الّذي يديره التقني الفرنسي زين الدين زيدان حاليًا.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد في الفترة بين 2010 و2013، وقاد الفريق للتتويج بلقب الليغا عام 2012.

وصرّح مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة، قائلًا: "في فترتي مع ريال مدريد تركت كل شعور بالراحة، لأنّني لم أترك شيئًا لم أقدمه، ويمكنني القول إنّني قدمت لريال مدريد أكثر من أي فريق دربته من قبل". وعن الفارق بين الريال في عهده وحاليًا مع زيدان، أوضح مورينيو، بالقول: "الفارق كان أنّني حين توليت المهمة، كان الريال لا يحتل صدارة مجموعته في دوري الأبطال"، مضيفًا: "على الرغم من تاريخ الملكي، لم يتمكنوا من تجاوز الدور ربع النهائي، وأهم اللاعبين لم يشاركوا في نصف نهائي دوري الأبطال"، متابعًا: "حين رحلت تركت فريقًا أحرز الدوري الإسباني، وخاض 3 بطولات دوري الأبطال ووصل خلالها لنصف النهائي".

واختتم حديثه بقوله: "لقد رحلت وكان من الصعب على الآخرين قول الكثير من الأشياء الجيّدة عني".