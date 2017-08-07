بارتوميو يخرج عن صمته فيما يخص رحيل نيمار

خرج جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن صمته، وتحدث للمرة الأولى حول رحيل البرازيلي نيمار، عن صفوف النادي الكاتالوني، وانتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 222 مليون أورو. وقال بارتوميو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"الإسبانية: "نيمار أصبح من الماضي، لقد أراد الرحيل، كل شيء له حدود ولا يوجد أحد فوق النادي، قدمنا شكوى إلى اليويفا حول الصفقة". وأوضح بارتوميو، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي لروابط برشلونة: "نحن نادٍ تاريخه يمتد لـ118 عامًا، ويملك لاعبين عظماء، وأعضائه يتخطون الـ140 ألف شخص، هذا النادي هو ملكنا، ملك الأعضاء، وليس ملك شيخ أو عدد معيّن من الأشخاص". مضيفًا: "الـ222 مليون الّتي حصلنا علينا من نيمار، سنديرها بحصافة ودقة ودون تسرّع، هذه الأموال ستفيد في تحسين إرثنا". وضرب رئيس النادي مثلًا بنجمي الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني أندريس إنييستا قائلًا: "إنّ إخلاص ميسي للنادي ينبغي أن يكون نموذجًا، وكذلك أندريس إنييستا، كنّا نتوقع إمكانية رحيل نيمار، ولهذا رفعنا الشرط الجزائي بعقده، والآن نعمل للبحث عن بدائل له".