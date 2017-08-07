سلاح جديد في يد بيريز لمنافسة البارسا على نجم اليوفي

عاد نادي ريال مدريد الإسباني، إلى تخطيط للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم جوفنتوس الإيطالي، مستغلا رغبة النادي الإيطالي في ضم لاعب قائمة النادي الملكي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنّ رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أبدى استعداده للتنازل عن الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، إضافة لدفع نحو 80 مليون أورو للسيدة العجوز لضم ديبالا. وذكرت أن بطل إيطاليا، يرغب في الحصول على أكبر استفادة مالية، من وراء صانع ألعابه الأرجنتيني، ولن يقبل برحيله بأقل من 120 مليون أورو على الأقل. أمّا بخصوص كوفاسيتش، صاحب 23 عامًا، والّذي تبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون أورو، فقد تقدّم البيانكونيري بعرضين لمدريد للحصول على خدماته، سواء عن طريق الشراء أو إستقدامه كمعار مع حق الشراء. ولا تزال المفاوضات مستمرة، خاصة وأنّ الريال يعلم بوجود مفاوضات من برشلونة، للتعاقد مع ديبالا، وهو يريد إفساد الصفقة عليه. وانضم كوفاسيتش للميرينغي في صيف 2015 قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي، ويمتد عقده معه حتى صيف 2021. بينما يلعب ديبالا، صاحب 23 عامًا، مع اليوفي منذ عامين، قادما من باليرمو، وجدد معه عقده في أفريل ليستمر حتى صيف 2022.