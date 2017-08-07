07 أوت 2017 1 0 خالد
صورة.. شنايدر يلتحق بالدوري الفرنسي صورة.. شنايدر يلتحق بالدوري الفرنسي
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صورة.. شنايدر يلتحق بالدوري الفرنسي

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إلتحق اللاعب الهولندي المخضرم، ويسلي شنايدر صاحب الـ34 عامًا، اللاعب السابق لنادي ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، بالدوري الفرنسي، أمس الأحد، بعد أنّ فك إرتباطه مع نادي غالاتا سراي التركي. وأعلن نادي نيس تعاقده مع النجم الدولي الهولندي، عبر "تويتر"، قائلًا: "تم التوصل لإتفاق من حيث المبدأ بين نيس وويسلي شنايدر". وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن شنايدر سينضم للنادي الفرنسي لمدة عام واحد، بعد أن يجتاز الفحوصات الطبية. ومن المرجح أن يكون لاعب غالاتا سراي السابق، حاضرًا في مباراة نيس في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، أمام نابولي الإيطالي، منتصف الشهر الجاري.

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