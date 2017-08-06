ليفربول يوافق على بيع كوتينيو للبارسا

توصل نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، إلى إتفاق مبدئي للتعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيهو صانع ألعاب نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما وافق الأخير على التخلي عن اللاعب.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ "الريدز" بات مستعدًا للتخلي عن كوتينيو بالمبلغ الكبير الّذي سيدفعه البارسا في الصفقة، وهو لا يقل عن 100 مليون أورو، مقابل التنازل عن اللاعب.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية اليوم الأحد، أنّ برشلونة قدّم عرضًا بلغت قيمته 120 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب 136 مليون أورو لضم اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أنّ "البلوغرانا" سيعود خلال الأيام المقبلة إلى "ليفربول"، لإتمام الصفقة بشكل نهائي.