|
- الرئيسية
كلمة لا بد منها !
موقع الشباك هو موقع اخباري رياضي رائد برمج بتقنية خاصة وحديثة .
لذلك وجب على القارئ استخدام افضل المتصفحات الحديثة لكي يعمل الموقع بكل خصائصه .
لتصفح أفضل للموقع
تم تجريبه في كل المستعرضات الحديثة .
- الوطني
أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
B
C
أخبار من القسم الوطني
تورط الانجليزي "رحيم سترلينغ" نجم نادي "مانشستر سيتي"، اليوم الأحد، في فضيحة أخلاقية بمدينة "لوس أنجلس" الأمريكية. نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فضيحة الدولي الإنجليزي بعدما إقرأ التفاصيل
أكد لوران نيكولان رئيس نادي مونبوليي الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنّ إدارته لم تتوصل بعد لإتفاق نهائي مع مسؤولي ريال بيتيس إشبيلية لإتمام صفقة إقرأ التفاصيل
ماتا.. سنغير العالم بفكرة جديدةتعهد الدولي الإسباني خوان ماتا وسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتبرع بنسبة 1 % من أرباحه للأعمال الخير، داعيًا زملائه من لاعبي كرة القدم
- الاقسام
كل ما يتعلق باخبار كاس العالم والمجموعة الثامنة
المجموعة الثامنة
كأس العالم
- منتخبات
- روابط مهمة
كامل القوائم في هذا الاطار
كرة عربية
يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لآخر موسمين، بشتى الطرق المتاحة لديه، لعدم تسهيل مهمة أي فريق يخطط للتعاقد مع أحد إقرأ التفاصيل
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع داني سيبايوس وسط ميدان نادي ريال بيتيس، حسب بيان نشره النادي الاسباني اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي. إقرأ التفاصيل
برنامج الجولة الأولى من الدوري الفرنسي
التعليقات (0 مرسل):
أضف تعليقك