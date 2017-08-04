برنامج الجولة الأولى من الدوري الفرنسي

تورط الانجليزي "رحيم سترلينغ" نجم نادي "مانشستر سيتي"، اليوم الأحد، في فضيحة أخلاقية بمدينة "لوس أنجلس" الأمريكية. نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فضيحة الدولي الإنجليزي بعدما إقرأ التفاصيل أكد لوران نيكولان رئيس نادي مونبوليي الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنّ إدارته لم تتوصل بعد لإتفاق نهائي مع مسؤولي ريال بيتيس إشبيلية لإتمام صفقة إقرأ التفاصيل

ماتا.. سنغير العالم بفكرة جديدة تعهد الدولي الإسباني خوان ماتا وسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتبرع بنسبة 1 % من أرباحه للأعمال الخير، داعيًا زملائه من لاعبي كرة القدم