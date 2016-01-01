رونالدو.. لا تنسوا الأطفال اللاجئين

دعا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، مجددا لمساعدة أطفال سوريا اللاجئين، وطالب بعدم نسيانهم.

وغرد الهداف التاريخي لرابطة الأبطال الأوروبية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، والذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص عبر العالم: "منذ 5 سنوات، تغيرت الكثير من الأشياء، إلا أنه بالنسبة لأطفال اللاجئين لم يتغير أي شيئ.. لاتنسوهم"، وأرفق تغريدته بصور رفقة نجله "كريستيانو جونيور وهما يحملان صورة لطفل لاجئ، كما شارك تغريدته بوسم "مؤسسة انقذوا الاطفال".

وكان رونالدو في وقت سابق، دعا إلى مساندة أطفال سوريا في معاناتهم اليومية، مغردا: "اليوم أفكر في أطفال سوريا مثل عمر الذي يحلم أن يصبح حلاقا.. أنقذوا الأطفال".

كما سبق لنجم ريال مدريد، أن قدم مساعدات غذائية وطبية وملابس للعائلات السورية المحتاجة في أكثر من مناسبة، معلنًا تضامنه المطلق معهم.