زيدان.. أنا راضٍ بالتشكيلة التي أملكها

عبّر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن رضاه بالتشكيلة التي يملكها، معلقًا على عدم ضم أي مهاجم رغم رحيل ألفارو موراتا إلى تشيلسي. وصرّح زيزو في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الغريم برشلونة في كلاسيكو يُقام في مدينة ميامي الأمريكية غدًا الأحد بدءًا من الساعة 00:30 ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، قائلًا: "نحن سعداء للغاية بلعب هذه المباراة، وتقديم أفضل ما لدينا فيها ونحن مستعدون لها". مضيفًا: "هذه مباراتنا الثالثة ونريد أن نتحسن بدنيًا. اللاعبون يتحسنون مع الوقت وسنكون جاهزين لبداية الموسم في الـ8 أوت، هناك العديد من مشجعي ريال مدريد ونحن سعداء لوجودنا هنا". وعن تأخر ضم مهاجم جديد، مثل الفرنسي الشاب كليان مبابي لاعب موناكو، قال: "لست قلقًا وسعيد بالفريق الّذي أملكه. لدينا أفضل اللاعبين الّذين توجنا معهم بالألقاب وسنعود لتحقيق ذلك معهم". مواصلًا: "الفريق جيّد للغاية ولا أريد تغيير. فقط ينقصنا انضمام كريستيانو رونالدو إلينا. كلنا نعلم أنّ العام المقبل سيكون صعبًا، الجميع يريد الفوز علينا وهذا هو الأمر الشيق بالنسبة لنا". وحول نجم النادي، البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صرّح زيزو متابعًا: "لا يقلقني غيابه غدًا، عليه أن يستغل عطلته، بقية اللاعبين جاهزون، سيكون معنا في الـ5 أوت المقبل". وبخصوص أزمة برشلونة مع نجمها البرازيلي نيمار وإمكانية رحيله عن صفوف النادي نحو باريس سان جيرمان الفرنسي، قال: "الأمر سيتضح قريبًا، إنّه لاعب جيّد للغاية وكذلك مثال للمنافس القوي للغاية، دائمًا ما كان المنافس الأكثر أهمية لمدريد". واختتم: "ستكون مباراة شيقة للغاية، ما يهمنا هو تقديم مباراة جيّدة، نحن نشعر بالإستياء من نتيجة لقاء مانشستر سيتي (خسارة 1-4)، ونأمل في تقديم مباراة أفضل".