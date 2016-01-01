تعاقد الريال مع مبابي لن يؤثر على بيل

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنّ الويلزي غاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، المتوج بآخر نسختين من دوري أبطال أوروبا، يرفض الإستماع إلى العروض المقدمة له، ويصر على البقاء مع النادي الملكي. وقالت صحيفة "ماركا" المدريدية، أنّ بيل لا يرغب في إرتداء قميص فريق آخر، كما أنّه لا ينوي الرحيل حتى لو نجح الريال في التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي، موهبة نادي موناكو. وأكدت أنّ الدولي الويلزي يبذل قصارى جهده في تحضيرات الميرينغي للموسم الجديد، للعودة بصورة أفضل، بعد غيابه عن عدة من مواجهات الموسم الماضي، بداعي الإصابة. وأشارت الصحيفة إلى أنّ بيل جدد عقده حتى 2022، ويحصل على راتب يبلغ 17 مليون أورو سنويًا، وهو صاحب ثاني أعلى راتب في النادي، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويعتقد بيل أنّه لن يحقق مع نادٍ آخر ما يحققه برفقة ريال مدريد، لذلك يفضل البقاء، كما أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يملك علاقة قوية باللاعب، ولن يتخلى عنه بسهولة، وفقًا للصحيفة. ولفتت "ماركا" إلى أنّ بيريز كان يمتلك علاقة قوية أيضًا مع ألفارو موراتا، وكان يرغب في الإحتفاظ به، لكن اللاعب طلب منه المغادرة، ولم يُوافق الملكي على رحيل الدولي الإسباني إلّا بعد حصوله على 80 مليون أورو من تشيلسي. وشارك بيل في المباراتين الأخيرتين لريال مدريد، ضد قطبي مدينة مانشستر، حيث ظهر في مستوى بدني أفضل من الموسم الماضي.