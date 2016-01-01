بالفيديو.. مساعد وزير فرنسي يأكل الفئران بسبب الريمونتادا

وفّى شارلز دايوت مساعد وزير المالية الفرنسي بوعده، وقام بأكل الفئران بعد خسارة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام برشلونة الإسباني فى دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية مقطعًا مصورًا أثناء جلوس شارلز دايوت على مائدة طعام وتناوله للفئران أمس الإثنين بعد أكثر من أربعة أشهر من خسارة نادي العاصمة الفرنسية أمام البارسا بنتيجة 6-1 فى لقاء الإياب الّذي جمع بينهما مطلع مارس الماضي.

ودخل مساعد وزير المالية الفرنسي، فى رهان بعد فوز فريقه على البارسا فى لقاء الذهاب برباعية نظيفة إلّا أنّ الفريق الكتالوني نجح فى تحقيق الريمونتادا ما تسبب فى خسارة المسؤول الفرنسي للرهان وبالتالى تناول الفئران .

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار "البارسا" ان المسؤول الفرنسي لم يكن يتوقع بأي حال من الأحوال أن يجلس على طاولة ويأكل الفئران بعد أربعة أشهر كاملة من خسارة فريقه لكن خسارة الرهان تسببت فى ذلك.