24 جويلية 2017 1 0 خالد
بالصور.. مدافع موناكو يوقع مع السيتي لـ5 مواسم بالصور.. مدافع موناكو يوقع مع السيتي لـ5 مواسم
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بالصور.. مدافع موناكو يوقع مع السيتي لـ5 مواسم

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قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإعلان عن توقيعه مع المدافع بينجامين ميندي، لاعب موناكو الفرنسي، بعقد يمتد لخمس سنوات، مرتديًا القميص رقم 22. وذكر النادي، عبر موقعه الرسمي، وصول ميندي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإنضمام لكتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا. وقال ميندي عقب انضمامه لمانشستر سيتي: "أنا سعيد للغاية باللعب لأحد أفضل الفرق في أوروبا تحت قيادة مدرب يعشق اللعب الهجومي مثل غوارديولا". متابعًا: "أنا واثق من أنّ الأعوام المقبلة مع الفريق الإنجليزي ستكون ناجحة للغاية".

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