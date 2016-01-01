سانشيز يعرف وجهته القادمة

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أنّ النجم الشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم أرسنال توصّل إلى إتفاق نهائي مع الفريق الذي سيحمل ألوانه الموسم المقبل. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنّ "أليكسيس سانشيز قرر إنتقاله إلى باريس سان جيرمان الّذي سيدفع 45 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الجناح الشيلي الدولي". كان المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية أنتيرو هنريكي، وصل لندن أمس من أجل إتمام الصفقة، بعدما رفض آرسين فينغر، مدرب أرسنال بيع اللاعب لمنافس مباشر في الدوري الإنجليزي. وسجّل سانشيز، صاحب الـ28 عامًا، 30 هدفًا في جميع البطولات الموسم الماضي في 51 مباراة لعبها بقميص الغانرز، كما صنع 19 هدفًا. ولم ينجح أرسنال في التأهل لدوري الأبطال بعد إنهاء البريمييرليغ في المركز الـ5 ليُشارك في اليوربا ليغ ما عزَّز إمكانية مغادرة اللاعب الّذي أكد أنّه يود اللعب في بطولة دوري الأبطال، والفوز بها.