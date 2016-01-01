البارسا يلقى عائقًا جديدًا في ضم خليفة قائده

قام نادي ليفربول الإنجليزي، بتوجيه صدمة جديدة لنادي برشلونة الإسباني، بعدما أحبط جهوده في تدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، والتعاقد مع بديل قائده أندريس إنييستا. وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إنّ ليفربول رفض العرض المقدّم من برشلونة، بقيمة 80 مليون أورو (72 مليون جنيه إسترليني) لأجل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو. وأوضحت الصحيفة، أنّ النادي الكتالوني يبحث عن بديل لأندريس إنييستا، قائد الفريق، والّذي ينتهي عقده في 2018، والّذي يبدو أنّه الأخير مع البلوغرانا، موضحة أنّه حتى لو مدد عقده في جانفي المقبل، فإنّ برشلونة بحاجة لإيجاد لاعب قادر على قيادة خط الوسط. وأشارت إلى أنّ البارسا، قد يرفع قيمة العرض ليتجاوز 75 مليون جنيه، وهي قيمة صفقة إنتقال الأورغوياني لويس سواريز، من الريدز إلى البلوغرانا في 2014، ليصبح أغلى لاعب رحل عن ليفربول في التاريخ. وحاول برشلونة التوقيع مع الإيطالي ماركو فيراتي، من باريس سان جيرمان الفرنسي، إلّا أنّ الصفقة لم تتم. وصرّح وكيل أعماله السابق أنّ فيراتي، يشعر وكأنّه محبوس في باريس، ليخرج متوسط ميدان المنتخب الإيطالي، ويكذب التصريحات، معتذرًا لنادي باريس سان جيرمان.