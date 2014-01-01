لاعب الريال يفضل السيتي عن تشيلسي واليوفي

تتصارع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على ضم لاعب نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، على رأسها مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين إلى جانب جوفنتوس الإيطالي. وتوصل ريال مدريد ومانشستر سيتي لإتفاق نهائي بشأن إنضمام البرازيلي دانيلو لاعب الملكي إلى صفوف السيتزنز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وفقًا لما أعلنه الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" جيانلوكا دي مارزيو. وكانت الصحافة الإسبانية قد ذكرت صباح اليوم، الأربعاء، أنّ الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أقنع دانيلو بالإنضمام لقلعة "الإتحاد" بدلًا من إرتداء قميص تشيلسي على أن تحسم الصفقة بمبلغ يتراوح بين 30 إلى 35 مليون أورو. وحاول ناديا تشيلسي وجوفنتوس التعاقد مع دانيلو، إلّا أنّ اللاعب فضل الإنضمام لصفوف مانشستر سيتي. وكان مانشستر سيتي قد تخلى عن بابلو زاباليتا وبكاري سانيا كما تعاقد مع كايل ووكر من توتنهام الإنجليزي، ويرغب في جلب ظهير آخر بعد فشل ضم البرازيلي دانييل ألفيس الّذي فضل الإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. ونجح دانيلو في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لعامين على التوالي مع النادي الملكي، بالإضافة لحصد لقب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي، إلّا أنّه كان موضع إنتقاد لبعض جماهير ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين، منذ إنتقاله من بورتو البرتغالي في 2015 بمبلغ 30 مليون أورو.