البلوز قريب من ضم هداف البوندسليغا

صار نادي تشلسي الإنجليزي قريبًا من التوصل لإتفاق مع نادي بروسيا دورتموند الألماني لضم لاعبه الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" أنّ قيمة صفقة انتقال الدولي الغابوني ستبلغ 65 مليون جنيه إسترليني. ويرغب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في تعزيز الخط الهجومي للبلوز، في ظل تقارير إعلامية تفيد أن المهاجم الإسباني دييغوو كوستا يقترب من الرحيل عن النادي. يُشار إلى أنّ اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو هداف الموسم الماضي للدوري الألأماني، بعد تمكنه من تسجيل 31 هدفًا، متفوقًا بذلك على لاعب بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي.