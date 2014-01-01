الريال يضحي بأبرز نجومه من أجل موهبة موناكو

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أنّ نادي ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا للنسختين السابقتين، سيضحي بأحد أبرز نجومه، لجني المال اللازم للتعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم موناكو. وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن ريال مدريد، قرر التخلي عن الويلزي غاريث بيل، وعرضه للبيع هذا الصيف، أملًا في إتمام صفقة جوهرة موناكو. وأضافت أنّ مانشستر سيتي، أرسنال وباريس سان جيرمان، ينافسون الريال، على التعاقد مع مبابي، في الوقت الذي لن يتخلى عنه موناكو، بأقل من 120 مليون إسترليني. وأوضحت أنّ الملكي، حاول بيع ألفارو موراتا، مهاجم الفريق، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمبلغ 80 مليون إسترليني، لكنّ الشياطين الحمر رفضوا دفع هذا المبلغ وتوجهوا للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، كما أنّ تشيلسي يحاول ضم المهاجم الإسباني، أيضًا لتعويض رحيل دييغو كوستا، لكنه لن يدفع هذا المبلغ. وأشارت إلى أنّ مانشستر يونايتد، تشيلسي وباريس سان جيرمان، حاولوا التوقيع مع بيل من قبل، ولذلك فإنّ الملكي، سيعرض اللاعب للبيع على أمل الحصول على أكبر استفادة مالية ممكنة، ليتمكن من ضم مبابي. وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، رفض إشراك بيل أساسيًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام جوفنتوس الإيطالي، مفضلًا البدء بإيسكو. وانضم بيل لصفوف الملكي في 2013 بصفقة بلغت 100 مليون أورو، ليبقى متربعًا على عرش أغلى الصفقات قبل انضمام الفرنسي بول بوغبا، لمانشستر يونايتد قادمًا من جوفنتوس صيف 2016. وتعرض بيل لإصابة في نوفمبر الماضي، أبعدته عن الملاعب ثلاثة أشهر، ليتعرض لإصابة أخرى أثناء مباراة بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تتجدد أمام برشلونة في الكلاسيكو، في أفريل الماضي، ليعود اللاعب في الشوط الثاني من نهائي التشامبيونزليغ.