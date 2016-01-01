فينغر ينفي فكرة التعاقد مع مواطنه

نفى المدرب الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يكون فريقه طلب ضم المهاجم الشاب كيليان مبابي من موناكو ويعتقد أن اللاعب سيستمر مع النادي الفرنسي. وارتبط إسم أرسنال بالتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 18 عامًا الّذي أصبح أحد أبرز المهاجمين المطلوب التعاقد معهم في أوروبا. وقال فينغر للصحفيين عقب فوز الغانرز 3-1 على ويسترن سيدني واندريرز اليوم السبت: "لم نقدم أي عرض لضم مبابي". مضيفًا: "أعتقد أنه سيبقى. تبدو الأمور كذلك لموسم واحد آخر، ربما لديه العديد من الإختيارات". متابعًا: "ما نعلمه أن مبابي يساوي أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني وبعد ذلك لديك مطلق الحرية في تخيل ما تريد". وأشار فينغر إلى أن أليكس أوكسليد تشامبرلين سيستمر مع أرسنال على الرغم من رغبة تشيلسي وليفربول في التعاقد معه. وقال: "أتوقع استمراره بنسبة 100%. سيبقى مع أرسنال بغض النظر عما سيحدث".