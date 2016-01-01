في صورة.. أغلى صفقات الميركاتو حتى الآن

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أخبار القسم الوطني و أخبار الدوريات الاوروبية
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أخبار من القسم الوطني
نفى جيمس بالوتا رئيس نادي "جمعية روما" الإيطالي، أمس الخميس، حقيقة إقتراب الذئاب من التعاقد مع نجم المنتخب الوطني رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي إقرأ التفاصيل
كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء عن إتمامه لصفقة ضم البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن السابق لنادي جوفنتوس الإيطالي. وقدم النادي الباريسي ألفيس إقرأ التفاصيل
هني.. لدي عقد جديد مع أندرلخت وسأسعى لرد الجميل في الموسم الجديدأكد اللاعب الجزائري سفيان هني أنه سيسعى لتشريف عقده الجديد الذي يربطه مع فريق أندرلخت البلجيكي من خلال مواصلة التألق مع النادي البنفسجي الموسم المقبل. وتحدث
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رد الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على شائعة انتشار صورة لفاتورة حساب زعم أنّها تعود لهدّاف الدوري الإسباني بقيمة 37 ألف أورو بعد تناول إقرأ التفاصيل
يعمل المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان وقائد الفريق سيرجيو راموس، اقناع نجم النادي الملكي رونالدو للعدول عن قراره والبقاء في الفريق الموسم إقرأ التفاصيل
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