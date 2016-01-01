في صورة.. أغلى صفقات الميركاتو حتى الآن

نفى جيمس بالوتا رئيس نادي "جمعية روما" الإيطالي، أمس الخميس، حقيقة إقتراب الذئاب من التعاقد مع نجم المنتخب الوطني رياض محرز لاعب نادي ليستر سيتي إقرأ التفاصيل كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء عن إتمامه لصفقة ضم البرازيلي داني ألفيس الظهير الأيمن السابق لنادي جوفنتوس الإيطالي. وقدم النادي الباريسي ألفيس إقرأ التفاصيل

هني.. لدي عقد جديد مع أندرلخت وسأسعى لرد الجميل في الموسم الجديد أكد اللاعب الجزائري سفيان هني أنه سيسعى لتشريف عقده الجديد الذي يربطه مع فريق أندرلخت البلجيكي من خلال مواصلة التألق مع النادي البنفسجي الموسم المقبل. وتحدث