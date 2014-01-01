محكمة الاستئناف تبرئ بن زيمة من قضية فالبوينا

قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم، ببراءة مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة، في قضية ابتزاز زميله في المنتخب الفرنسي ماتيو فالبوينا بالفيديو الجنسي، وطعن بن زيمة على صحة التحقيقات في محكمة الاستئناف، خاصة فيما يتعلق بمشروعية التصنت على الهاتف.

وألغت محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء، القرار السابق الصادر ضد بن زيمة، وبالتالي سوف تعاد التحقيقات في القضية.

يذكر أن محكمة الاستئناف رفضت في ديسمبر الماضي طلب دفاع بن زيمة بإسقاط القضية على أساس وجود مخالفات بها، وبالأخص الاستعانة بشرطي بهدف التعرف على هوية الأشخاص الذين يقومون بابتزاز فالبوينا.

وجراء هذه المحاكمة تم استبعاد بن زيمة من الانضمام لمنتخب فرنسا منذ 2015، وغاب عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي استضافتها فرنسا سنة 2016.