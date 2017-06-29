صورة.. رونالدو يغادر كأس القارات قبل المباراة الترتيبية

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، أنّه رزق بطفلين، وحصول على إذن من االإتحادية الكروية لبلاده، والمدير الفني للمنتخب فيرناندو سانتوس، ليبدأ عطلته، عقب خروج فريقه أمس من نصف نهائي كأس القارات، على يد نظيره الشيلي. وقال رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "كنت في خدمة المنتخب، كما حدث دائمًا، بجسدي وروحي، حتّى عندما علمت بولادة طفلي الإثنين". وأضاف، أنّه حصل على إذن بالسفر إلى البرتغال، وعدم المشاركة الأحد المقبل في موسكو، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث. متابعًا: "أنا سعيد للغاية لأنّني سأتمكن من أن أكون مع طفلي الإثنين للمرة الأولى". وعلى الرغم من ولادة إبنيه مطلع جوان الجاري، فضل كريستيانو المشاركة في كأس القارات التي خاض فيها 4 مباريات، وهز الشباك مرتين في المنافسة. وأعرب رونالدو عن أسفه للهزيمة أمام الشيلي بركلات الترجيح بواقع 0-3، بعد نهاية الوقت الرسمي والإضافي للمواجهة بالتعادل السلبي 0-0. جدير بالذكر، أن فترة الإستعداد للموسم الجديد الخاصة بريال مدريد، ستبدأ في العاشر من جويلية المقبل. ومن المنتظر أن ينضم رونالدو للملكي خلال جولته في الولايات المتحدة، التي تشمل خوض عدة مباريات أمام كل من مانشستر يونايتد وبرشلونة ومانشستر سيتي.