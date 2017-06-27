الفيفا ترد على إنقادات الدون ومدربه

أكد الإتحادية الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أنّ أرضية ملعب سان بترسبرغ، تعرضت لأضرار تم تداركها معالجتها، قبيل إستضافته نهائي كأس القارات لكرة القدم، يوم الأحد المقبل. وإنتقد كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال ومدربه فرناندو سانتوس أرضية الملعب رغم الفوز الكبير بنتيجة 4-0 على نيوزيلندا، يوم السبت الماضي. وقال رونالدو لوسائل إعلام في بلاده، إنّ العشب كان طويلًا جدًا. وأكد المدرب فرناندو سانتوس أنّ الفريقين حرما من التدريب على الملعب، في اليوم الّذي سبق اللقاء. وسيكون الملعب الّذي يسع 68 ألف متفرج، وهو معقل نادي زينت سان بترسبرغ، من الملاعب الرئيسية في كأس العالم 2018، لكن أرضية الملعب تغيّرت على عجل، عقب انتقادات شديدة، بعد تضررها خلال أول مباراة تُقام عليه في أفريل الماضي. وقال كولين سميث، مدير المسابقات بالفيفا، للصحفيين إنّ "الملعب الجديد" تعرض لضرر من المباريات والحصص التدريبية. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة سان بترسبرغ، قائلًا: "سيتم تقليم العشب بالكامل، وضبط درجات الحرارة، ونثق أنّ الملعب سيكون في حالة جيّدة خلال المباراة النهائية". وأشار سميث إلى أنّ دور المجموعات شهد نجاحًا تنظيميًا كبيرًا، لكن مع وجود هامش للتحسن في مرحلة خروج المهزوم الّتي تبدأ غدًا الأربعاء. متابعًا: "لمسنا بالأدلة الواضحة كيف أن العمليات خلال الـ12 مباراة الأولى شهدت تنظيمًا رفيع المستوى، سواءً في الملاعب أو في المدن المضيفة، ومن وجهة النظر التشغيلية حققت مرحلة المجموعات في كأس القارات نجاحًا كبيرًا". مواصلًا: "ولكن هناك جوانب تشغيلية نواصل تنقيحها وتعديلها لتحسين تنظيم المباريات المتبقية في مرحلة خروج المغلوب". متابعًا: "بالإضافة إلى ذلك، فمن المهم للغاية الإستفادة من هذه التحسينات في كأس العالم الّتي ستُقام العام المقبل، ليس فقط على مستوى الملاعب الأربعة الخاصة بكأس القارات، بل في الـ12 ملعبًا التي ستحتضن الحدث الكبير". ويلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره الشيلي في نصف نهائي المنافسة غدًا الأربعاء، في كازان، وفي نفس الدور يواجه المنتخب الألماني والمكسيك في سوتشي يوم الخميس، لينشط الفائزان نهائي المسابقة يوم الأحد المقبل، في سان بترسبرغ.