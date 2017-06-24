بالفيديو.. سواريز يذرف الدموع أمام أبنائه لهذا السبب

فشل اللاعب الأوروغواياني، لويس سواريز، في حبس دموعه أمام زوجته وأبناءه خلال إلقاءه كلمة في حفل صغير أقيم على شرفه في بلده الأوروغواي.

قام مسؤولو نادي ناسيونال مونايفيديو الأوروغوياني، بتدشين ملعب يحمل إسم نجم برشلونة وحضر سواريز الحفل الصغير الذي أقيم على شرفه وتقاسمت زوجته معه هذا الحدث وأبناءه، وتأثر سواريز كثيرا بعدما استمع إلى الكلمات المؤثرة التي قالها مسؤولو فريقه السابق عنه، وازداد تأثره عندما خاطب الأطفال الحاضرين حيث تحدث عن بدايته في عالم كرة القدم ولم يتمالك نجم "البارصا" نفسه وذرف الدوموع أمام كل الحاضرين بما فيهم زوجته وابناءه.

وطالب سواريز الاطفال باستغلال وجودهم، ودعاهم إلى الصبر وعدم جعل اليأس يتغلب عليهم، لأنهم سيواجهون مواقف صعبة جدا في مشوارهم، وأضاف سواريز وهو يبكي: "اريد أن أتوجه بالشكر لكل الحاضرين، وخصوصا إلى زوجتي وأبنائي الذين لم يفوتوا هذه الفرصة، أريدهم أن يكتشفوا المكان الذي تخرج منه والدهم".