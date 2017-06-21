الكاف يطالب الأندية والمنتخبات بالإبتعاد عن السياسة ويهدد بعقوبات قاسية

طالب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأندية والمنتخبات الإفريقية، التحلي بالروح الرياضية والحيادية وفق مبادئ الهيئة الإفريقية والإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محذرا من عقوبات وخيمة بالنسبة لأي محاولة لتسييس الرياضة، وهذا بعد مقاطعة بعض الأندية لقنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

ونشر الموقع الرسمي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم، بيانا رسميا دعا من خلاله اللاعبين، الأندية، والإتحادات الوطنية الإحترام الشديد للحيادية والإستقلالية، خاصة على المستوى السياسي، في إطار المنافسات الرياضية التي يشاركون بها والتابعة "للكاف". وجاء في البيان " ضمان إحترام هذه المبادئ من الحيادية والإستقلالية جزء من المهام القانونية لكل من "الكاف" و"الفيفا"، وكذلك من ضمن إلتزامات الإتحادات الأعضاء.

وجاء هذا البيان على خلفية بعض التصرفات الصادرة من بعض الأندية المشاركة في مسابقات "الكاف" ضد مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي رفضت التعامل مع مراسلي القناة ، وأضاف البيان في هذا الخصوص "تمت ملاحظة بعض التصرفات غير المناسبة مؤخراً من قبل ممثلي أندية معينة ومنتخبات تتنافس فى مسابقات "الكاف"، هذه التصرفات لا مجال لتواجدها في المسابقات الرياضية".

وأشار ذات البيان تتابع الهيئة من هنا فصاعدا لكل التجاوزات التي تحدث في المنافسات التابعة لها، بتكليف مراقبين لمتابعة المباريات، وتسليط عقوبات قاسية على المخالفين "الكاف سيكون يقظاً فيما يخص احترام هذه المبادئ الخاصة بالحيادية والإستقلالية في كل المباريات المستقبلية التي تقام تحت رعايته"، وتابع: "مراقبو المباريات والمنسقون العامون سيقومون برفع التقارير اللازمة، وبناءً عليها ستقوم اللجان المنظمة المختصة بإتخاذ العقوبات المناسبة بما يتفق مع اللوائح المطبقة".