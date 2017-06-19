ألمانيا تتفوق على أستراليا بتشكيلة كلها شباب

دخل المنتخب الألماني، مسابقة كأس القارات المقامة حاليًا في روسيا بقائمة معظمها من اللاعبين الشباب، بعدما قرر يواكيم لوف، المدير الفني، إراحة عدد كبير من النجوم، بينما يسعى المنتخب الأسترالي لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده على التأهل للدور نصف النهائي من المنافسة.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي:

ألمانيا: ‏لينو، كيميتش، موستافي، روديجر، جوناس هيكتور، رودي، جوليان براندت، جوريتسكا، دراكسلر، ساندرو فاجنر، ستيندل.

أستراليا: مات راين، بيلي رايت، ديجينك، سانسبري، ميليجان، أرون موري، عزيز بيهيتش، لونجو، روجيك، ليكي، تومي يوريتش.

ورغم التشكيلة الشابة تمكنت الماكينات الألمانية من التفوق على الكانغر الأسترالي بنتيجة 3-2 المدعوم بكل نجومه في مباراة جد مثير إتسمت بالندية.

وافتتح لارس ستيندل باب التسجيل للألمان في الدقيقة الـ5، ثم عدل توم روجيك النتيجة لصالح الكناغر في الدقيقة الـ41، في الدقيقة الأخيرة أعاد جوليان دراكسلر النجم الشاب في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الألمان إلى السكة من نقطة الجزاء، لوسع الشاب ليون غوريتسكا الفرق إلى هدفين في الدقيقة الـ48 من المواجهة، قبل أن يعود تومي يوريتش ليقلص النتيجة إلى 3-2.

وكان منتخب الشيلي افتتح مباريات المجموعة بالفوز على نظيره الكاميروني بهدفين نظيفين، مساء أمس، الأحد.