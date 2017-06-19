19 جوان 2017 1 0 خالد
البارسا يخطط لإستعادة لاعبه السابق البارسا يخطط لإستعادة لاعبه السابق
الرئيسية | الدولـــي | البارسا يخطط لإستعادة لاعبه السابق

البارسا يخطط لإستعادة لاعبه السابق

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتفعيل بند إعادة شراء جيرارد دولوفيو، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي، بصفقة قد تصل قيمتها إلى 10.5 مليون إسترليني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية التالية. وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنّ المدرب الجديد لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، يرغب في التعاقد مع دولوفيو، ويراه من العناصر الهامة لخطته في بناءه لفريق جديد. ورحل دولوفيو عن برشلونة في 2015 إلى إيفرتون، إلّا أنّ النادي الكتالوني أصّر على وضع بند إعادة الشراء، ليستطيع الإستفادة من اللاعب، صاحب 23 عامًا، مستقبلًا. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الهولندي رونالد كومان، مدرب التوفيز، يرغب في تدعيم فريقه من خلال ضم لاعب برشلونة السابق، ومالاغا الحالي، ساندرو راميريز، بصفقة لن تكلف خزينة النادي أكثر من 5.2 مليون إسترليني. وإلى جانب دولوفيو، قدّم برشلونة 100 مليون يورو للتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. كما يرغب البارسا في إستعادة هيكتور بيليرين من أرسنال الإنجليزي، بصفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون إسترليني، فيما تردد إسم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح بوروسيا دورتموند الألماني، مقترنًا بإمكانية انضمامه للنادي الكتالوني.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: