البارسا يخطط لإستعادة لاعبه السابق

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتفعيل بند إعادة شراء جيرارد دولوفيو، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي، بصفقة قد تصل قيمتها إلى 10.5 مليون إسترليني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية التالية. وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنّ المدرب الجديد لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، يرغب في التعاقد مع دولوفيو، ويراه من العناصر الهامة لخطته في بناءه لفريق جديد. ورحل دولوفيو عن برشلونة في 2015 إلى إيفرتون، إلّا أنّ النادي الكتالوني أصّر على وضع بند إعادة الشراء، ليستطيع الإستفادة من اللاعب، صاحب 23 عامًا، مستقبلًا. وأشارت الصحيفة إلى أنّ الهولندي رونالد كومان، مدرب التوفيز، يرغب في تدعيم فريقه من خلال ضم لاعب برشلونة السابق، ومالاغا الحالي، ساندرو راميريز، بصفقة لن تكلف خزينة النادي أكثر من 5.2 مليون إسترليني. وإلى جانب دولوفيو، قدّم برشلونة 100 مليون يورو للتعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. كما يرغب البارسا في إستعادة هيكتور بيليرين من أرسنال الإنجليزي، بصفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون إسترليني، فيما تردد إسم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح بوروسيا دورتموند الألماني، مقترنًا بإمكانية انضمامه للنادي الكتالوني.