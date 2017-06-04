04 جوان 2017 1 0 djalal
ميسي خارج تشكيلة المثالية لرابطة أبطال اوروبا ميسي خارج تشكيلة المثالية لرابطة أبطال اوروبا
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ميسي خارج تشكيلة المثالية لرابطة أبطال اوروبا

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 خلت التشكيلة المثالية لرابطة أبطال اوروبا لكرة القدم 2016-2017، من إسم النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي حسب مجلة فرانس فوتبول،وذلك عقب اسدال  الستار على المنافسة بتتويج ريال مدريد امام جوفنتوس.  وكان الريال واليوفي الأكثر تمثيلا بتواجد 4 لاعبين لكل منهما فيما مثل موناكو لاعبان وبرشلونة لاعب واحد أما المفاجأة الكبيرة فكانت غياب ميسي وتواجده ضمن التشكيلة الإحتياطية.

التشكيلة المثالية لفرانس فوتبول: 

 حراسة المرمى: جيان لويغي بوفون (جوفنتوس) 

 خط الدفاع: مارسيلو وسيرجيو راموس (ريال مدريد) - داني ألفيش وليوناردو بونوتشي (جوفنتوس)

 خط الوسط: فابينيو وتوماس ليمار (موناكو) ولوكا مودريتش (ريال مدريد) 

 خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) ونايمار (برشلونة) وباولو ديبالا (جوفنتوس) 

 التشكيلة الإحتياطية: أندري تير شتيغين و بينغامين ميندي و جيورجيو كيليني وسامي خضيرة و ليونيل ميسي و كريم بن زيمة و كيليان مبابي و ماريو مانزوكيتش 

 المدرب: زين الدين زيدان. 

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