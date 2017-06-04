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ميسي خارج تشكيلة المثالية لرابطة أبطال اوروبا
خلت التشكيلة المثالية لرابطة أبطال اوروبا لكرة القدم 2016-2017، من إسم النجم الأرجنتيني لنادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي حسب مجلة فرانس فوتبول،وذلك عقب اسدال الستار على المنافسة بتتويج ريال مدريد امام جوفنتوس. وكان الريال واليوفي الأكثر تمثيلا بتواجد 4 لاعبين لكل منهما فيما مثل موناكو لاعبان وبرشلونة لاعب واحد أما المفاجأة الكبيرة فكانت غياب ميسي وتواجده ضمن التشكيلة الإحتياطية.
التشكيلة المثالية لفرانس فوتبول:
حراسة المرمى: جيان لويغي بوفون (جوفنتوس)
خط الدفاع: مارسيلو وسيرجيو راموس (ريال مدريد) - داني ألفيش وليوناردو بونوتشي (جوفنتوس)
خط الوسط: فابينيو وتوماس ليمار (موناكو) ولوكا مودريتش (ريال مدريد)
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) ونايمار (برشلونة) وباولو ديبالا (جوفنتوس)
التشكيلة الإحتياطية: أندري تير شتيغين و بينغامين ميندي و جيورجيو كيليني وسامي خضيرة و ليونيل ميسي و كريم بن زيمة و كيليان مبابي و ماريو مانزوكيتش
المدرب: زين الدين زيدان.
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