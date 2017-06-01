زامبيا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع النهائي

تأهل منتخب زامبيا إلى الربع النهائي لكأس العالم أقل من 20عاماً، بعد فوز على نظيره الألماني بـ4-3. وتمكن المنتخب الزامبي من العبور على حساب ألمانيا عندما قلب تأخره لفوز ثمين أتى في الوقت الإضافي، ليبلغ بطل إفريقيا الدور ربع النهائي وينتظر الفائز من بين فرنسا وإيطاليا. وافتتح المنتخب الألماني باب التسجيل في الدقيقة الـ37 عن طريق فيليب أوشس، قبل أن يسجل منتخب زامبيا ثلاثة أهداف في الشوط الثاني وسط دهشة الألمان. واستطاع منتخب ألمانيا تسجيل الهدف الثالث والثالث في الدقيقة الـ89 و90 بواسطة دومينيك شايد وغوناس أرويلي، ليحتكم المنتخبان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل 3-3. وكان منتخب الزامي خطير منذ بداية الشوط الإضافي الأول، حيث لاحت أثمن الفرص أمام باتسون داكا الذي لعب كرة رأسية أبعدها الحارس للركنية ، ثم عاد نفس اللاعب وسدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت فوق المرمى، ومع بداية الشوط الثاني، فقد شنت زامبيا هجمة سريعة على الدفاع الألماني من خلال تمريرة ثنائية بين إينوك مويبو وكونليد لوشانغا الذي هيأها لزميله شيمي مايمبي الذي سدد كرة صاروخية هزت الشباك في الدقيقة 107.