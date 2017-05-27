الزمالك المصري يطالب بتغيير ملعب مواجهة إتحاد العاصمة

طلب مسؤولو نادي الزمالك المصري لكرة القدم، نقل المباراة التي ستجمعهم بإتحاد العاصمة من ملعب برج العرب نحو ملعب بترو سبور والموافقة على حضور 5 ألاف مشجع لهذه المواجهة، غير أن الجبلاية لم يرد على هذا الطلب لأسباب أمنية، ويأتي طلب الفريق المصري كون اللقاء سيكون قمة المجموعة والفوز فيها سيدفع الفريق الفائز نحو التأهل في الصدارة ومن غيرالمستبعد قبول طلب زيادة الجماهير خاصة ان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قبل الطلب في مباراة كابس يونايتد، وهو من المنتظر أن تقبله نظرا لأهمية اللقاء المقبل الذي سيجري يوم الجمعة المقبل.