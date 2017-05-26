بالوتيلي.. يجب قتل ميسي ورونالدو للتتويج بالكرة الذهبية

أجاب الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نادي نيس الفرنسي، عن سؤال حول إمكانية فوزه بالكرة الذهبية مستقبلًا، بطريقة لا تخلو من الطرافة، قائلًا: "يجب في البداية قتل الأرجنتيني ليونيل ميسي (الحاصل عليها 5 مرات)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (صاحب 4 كرات ذهبية)". وقال بالوتيلي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قبل أي خطوة، لابد من قتل رونالدو وميسي لضمان إمكانية المنافسة على الكرة الذهبية". متابعًا: "لم أقم بما يكفي بعد لكي أستحق الفوز بالكرة الذهبية، أو جائزة أفضل لاعب في العالم، فعلت الكثير في الفترة الماضية ولكن لم أصل بعد لهذا المستوى". مضيفًا: "لا أعرف ما الّذي سأقوم به في المستقبل بعد انتهاء عقدي مع نيس، كل ما أخطط له هو السفر لقضاء عطلة لمدة أسبوعين، حتى أنّني لن أشاهد نهائي دوري أبطال أوروبا". واختتم لاعب ميلان وإنتر ميلان السابق حديثه بقوله: "أحلم بأن أنهي مسيرتي الكروية في نادي باليرمو، لأنّه فريق مدينتي، لكنّ هذا الأمر لن يحدث الآن، مازلت صغيرًا على الإعتزال". وإنضم ماريو نيس في صيف 2016، ليستعيد بريقه مسجلًا 17 هدفًا في 27 مباراة، ويُساهم في عودة النادي الفرنسي إلى دوري الأبطال.