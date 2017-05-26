دورتموند يفصل في مستقبل أوباميانغ عقب نهائي الكأس

علَّق هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، على إمكانية رحيل مهاجم النادي، الغابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت عدة تقارير صحفية ألمانية، خلال الفترة الماضية، إلى إقتراب أوباميانغ من الرحيل عن صفوف "أسود الفيستيفال"، حيث تلقى الغابوني عروضًا من عدة أندية من بينها تيانجين الصيني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي. وقال فاتسكه، في تصريحات لموقع "سبورت 1" الألماني، اليوم الجمعة: "سوف نجلس عقب نهائي كأس ألمانيا، وسنرى ماذا سيحدث". مضيفًا: "هل تكون مواجهة فرانكفورت الظهور الأخير لأوباميانج؟.. لا أعلم.. ربما ولكن ليس بالضرورة". وكانت تقارير إعلامية الألمانية، أشارت إلى أن أوباميانغ، تقدَّم بطلب لفاتسكه، من أجل الرحيل، عقب نهائي كأس ألمانيا غدًا، أمام آينتراخت فرانكفورت. ويمتلك أوباميانغ، عقدًا مع دورتموند، حتى عام 2020، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل، بعد 4 مواسم مميزة مع النادي الألماني.