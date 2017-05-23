23 ماي 2017 1 0 djalal
الأهلي المصري يفوزعلى القطن الكاميروني ويتصدر مجموعته الأهلي المصري يفوزعلى القطن الكاميروني ويتصدر مجموعته
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الأهلي المصري يفوزعلى القطن الكاميروني ويتصدر مجموعته

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عاد النادي الأهلي المصري بفوز ثمين على مضيفه القطن الكاميروني بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا. وأحرز هدفي الأهلي كل من: غونيورغاي في الدقيقة12، ومؤمن زكريا في الدقيقة14. وبهذا الفوز تصدر الأهلي مجموعته مؤقتا بعدما رفع رصيده  إلى أربع نقاط، فيما يتذيل  القطن الكاميروني ترتيب المجموعة بدون نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الوداد المغربي وزاناكو الزامبي غدا الأربعاء، وكان الأهلي قد تعادل مباراته الأولى مع زاناكو الزامبي بدون أهداف في الإسكندرية، فيما خسر القطن  الكاميروني  من الوداد المغربي بهدفين دون رد.

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