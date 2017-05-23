الإتحاد الأوروبي ينفي تلقيه تهديدات إرهابية قبل نهائي أوروبا ليغ

نفى الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، تلقيه تهديدات إرهابية قبل نهائي الدوري الأوروبي المقرر غدا الأربعاء، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأجاكس أمستردام الهولندي في مدينة ستوكهولم السويدية.

وعبر الإتحاد الأوروبي في بيان رسمي له، اليوم الثلاثاء عن صدمته وحزنه من هجوم مانشستر الإرهابي، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا، وأكد في المقابل أنه لم يتلق أي تهديدات قبل نهائي "أوروبا ليغ" الذي سيلعب غدا بملعب "فريندز آرينا" في ستوكهولم السويدية، كما أعلن عن تشديد الإجراءات الأمنية وطالب الجماهير الحضور بقوة للنهائي.

وجاء في بيان "يويفا": "لايوجد أي معلومات تشير إلى أن نهائي الدوري الأوروبي غدا مستهدف بأي هجمات إرهابية"، وتابع:" يويفا يعمل عن كثف منذ عدة أشهر مع السلطات والإتحاد السويدي لكرة القدم، ويقوم بكل الإحتياطات اللازمة والإجراءات إزاء احتمال وقوع أعمال إرهابية".

وتحتضن مدينة ستوكهولم سهرة الغد الأربعاء، نهائي الدوري الأوروبي في نسخته 46، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وأجاكس أمستردام الهولندي في مباراة قوية يسعى من خلالها كل فريق إلى الظفر باللقب الأوروبي.