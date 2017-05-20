بالصور والفيديو.. قطر تفتتح استاد خليفة أول ملعب مكيف في العالم

افتتحت دولة قطر "استاد الخليفة الدولي" أمس الجمعة، وهو أول ملعب مفتوح مكيف في التاريخ، ليكون جاهزا لإستضافة كأس العالم 2022، التي من المنتظر أن تقام للمرة الأولى في دولة خليجية.

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر 2022، عن أول الملاعب التي ستحتضن مباريات المونديال، أمس الجمعة، حيث أعيد افتتاح "استاد خليفة الدولي" بعد تأهيله، وتم تزويده بنظام تكييف متطور ليكون أول ملعب مفتوح مكيف في التاريخ.

وتأسس "استاد خليفة الدولي" عام 1976، ضمن مدينة رياضية متكاملة تضم "برج أسباير" و"أكاديمية أسباير"، وكان يحتضن المباريات إلى غاية 2011، حيث تم إغلاقه لإعادة تهيئته، وذلك بإدراج تقنية التكييف للتخفيف من الحرارة العالية المعروفة بها المنطقة، مع توفير 500 مخرج دائري دفعا للهواء البارد في الملعب، واستعمل تقنية مبتكرة لتبريد الأماكن المفتوحة توفر 40 بالمائة من الطاقة مقارنة باستهلاك الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى ضخ المياه الباردة.

ويتسع "استاد خليفة الدولي" لـ 40 ألف متفرج، بعدما تم توسيعه في عام 2006 بعدما كان يسع لـ 20 ألف متفرج فقط، واحتضن ذات الملعب في افتتاحه مباراة النهائي لكأس سمو الأمير التي جمعت السد والريان مساء الجمعة، لتكون أول مباراة تلعب على أرضه وتوج السد بالكأس.