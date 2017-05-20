الشيلي قد يدفع الفرنسي للعودة إلى فريقه السابق

أكد تقارير إعلامية، أن الفرنسي فرانك ريبيري، جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني، يتجه نحو توديع النادي البافاري، الّذي يتفاوض حاليًا مع الشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي. ويُجهز البايرن، 60 مليون أورو، لإقناع سانشيز، الّذي ينتهي عقده في جوان 2018 مع النادي اللندني لجلب الشيلي إلى "أليانز أرينا"، في ظل عروض أخرى مقدمة للاعب من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي. وأكد موقع "le10sport" اليوم السبت، أنّ ريبيري، صاحب الـ34 عامًا، قد يرحل عن البايرن، حال تمت صفقة سانشيز؛ لأنّه لا يرغب في أن يكون بديلًا. وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن ريبيري، قد ينضم لصفوف فريقه السابق مارسيليا، الّذي لعب لصالحه موسمين، بين 2005-2007، قبل الإنضمام إلى بطل الدوري الألماني. وحقق ريبيري، لقب الدوري الألماني 7 مرات، رفقة بايرن ميونيخ، كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا، في 2013، وهو العام ذاته الذي توّج فيه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، في 10 سنوات قضاها مع البافاري. وجدد الجناح الفرنسي، عقده مع بايرن ميونيخ، منذ أشهر، لموسم آخر ينتهي في 2018.