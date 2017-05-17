17 ماي 2017 1 0 djalal
موناكو يهزم سانت إيتيان ويتوج بطلاً للدوري الفرنسي موناكو يهزم سانت إيتيان ويتوج بطلاً للدوري الفرنسي
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موناكو يهزم سانت إيتيان ويتوج بطلاً للدوري الفرنسي

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حقق فريق موناكو فوز هام على ضيفه سانت إيتيان بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة عن الجولة 31 من الدوري الفرنسي. إفتتح موناكو التسجيل  في الدقيقة الـ19 عن طريق كيليان مبابي لينهي فريق الإماراة الشوط الأول بتقدمه بهدف وحيد. وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 93 تمكن فاليرغيرمان من إضافة ثاني الأهداف ليؤمن لفريقه هذا الفوز التاريخي ليحقق بطولة الدوري الفرنسي. بهذا الفوز يرفع موناكو رصيده إلى 92 نقطة في صدارة الليغ آ في حين جاء سانت إيتيان في المركز الثامن بـ 50 نقطة.

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