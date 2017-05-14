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14 ماي 2017 1 0 خالد
زيدان سفير لملف ترشيح باريس لاستضافة أولمبياد 2024
اختير الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال الإسباني مدريد سفيرًا جديدًا لملف ترشيح باريس لإستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024. وأعرب زيدان، في فيديو نشرته اللجنة المكلفة بملف ترشيح العاصمة الفرنسية خلال زيارة لجنة التقييم التابعة للجنة الأولمبية الدولية لباريس، عن دعمه للمشروع، إلى جانب كريم بن زيمة لاعب "الميرينغي" ولوران بلان المدرب السابق للمنتخب الفرنسي. يُذكر أن زيدان، صاحب 44 عامًا، خاض 108 مباراة مع المنتخب الفرنسي وساهم في الفوز بكأس العالم 1998 بفرنسا عبر تسجيله هدفين في النهائي أمام البرازيل، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 3-0.
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