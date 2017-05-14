زيدان سفير لملف ترشيح باريس لاستضافة أولمبياد 2024

وجه مدرب المنتخب الوطني للملاكمة إبراهيم بجاوي، أصابع الإتهام للتحكيم، بعد الإقصاء الجماعي للملاكمين الجزائريين المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بباكو الأذربيجانية. وقال بجاوي:" إقرأ التفاصيل اختير جمال بلعمري، مدافع فريق شباب السعودي، ضمن التشكيلة المثالية للبطولة السعودية لكرة القدم لموسم 2016-2017 الذي عرف تتويج فريق الهلال بالدوري السعودي. وتحصل بلعمري إقرأ التفاصيل

بالصور.. ألكاراز يلتقي مع بن طالب في إطار جولته الأوروبية تابع الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، أمس السبت، مواجهة نادي شالك 04، الذي ينشط في صفوفه وسط ميدان الخضر نبيل بن طالب، ونادي هامبورغ في إطار