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10 ماي 2017 1 0 djalal
ريال مدريد يقصي أتلتيكو مدريد ويقابل جوفنتوس في نهائي دوري الأبطال
تأهل ريال مدريد الإسباني إلى الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن إياب نصف نهائي البطولة على ملعب فيسنتي كالديرون. وفاز ريال مدريد في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد. ازدادت آمال أتلتيكو مدريد بالتأهل بتسجيل ثنائية في 16 دقيقة عن طريق ساؤول نيغيويز وأنطوان غريزمان من ركلة جزاء، قبل أن ينهي إيسكو كل شيء بتسجيل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 42. وسيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا جوفنتوس على ملعب الألفية في العاصمة الويلزية كارديف في 3جوان المقبل.
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