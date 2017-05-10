10 ماي 2017 1 0 djalal
الفيفا يكشف عن موعد حفل جوائز "الأفضل 2017" في لندن الفيفا يكشف عن موعد حفل جوائز "الأفضل 2017" في لندن
الرئيسية | الدولـــي | الفيفا يكشف عن موعد حفل جوائز "الأفضل 2017" في لندن

الفيفا يكشف عن موعد حفل جوائز "الأفضل 2017" في لندن

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن نقل حفل جوائز الأفضل السنوي إلى لندن بدلاً من زيورخ ابتداءً من النسخة 2017 .وصادق الفيفا من البحرين في اجتماع الجمعية العمومية الـ 67 على قرار نقل حفل توزيع جوائز الفيفا إلى لندن من أجل جذب اهتمام إعلامي وجماهيري أكبر في واحدة من أهم العواصم الأوروبية وأكثرها جذباً لنجوم كرة القدم. كما غير الفيفا موعد حفل جوائز الأفضل ليتم إجرائه في  أكتوبر بدلاً من شهر جانفي للعام الموالي كما جرت العادة في الأعوام الماضية خصوصاً خلال فترة احتضان الفيفا لجائزة الكرة الذهبية التي عادت تحت إدارة مجلة فرانس فوتبول .

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: