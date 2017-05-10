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10 ماي 2017 1 0 djalal
الفيفا يكشف عن موعد حفل جوائز "الأفضل 2017" في لندن
أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، عن نقل حفل جوائز الأفضل السنوي إلى لندن بدلاً من زيورخ ابتداءً من النسخة 2017 .وصادق الفيفا من البحرين في اجتماع الجمعية العمومية الـ 67 على قرار نقل حفل توزيع جوائز الفيفا إلى لندن من أجل جذب اهتمام إعلامي وجماهيري أكبر في واحدة من أهم العواصم الأوروبية وأكثرها جذباً لنجوم كرة القدم. كما غير الفيفا موعد حفل جوائز الأفضل ليتم إجرائه في أكتوبر بدلاً من شهر جانفي للعام الموالي كما جرت العادة في الأعوام الماضية خصوصاً خلال فترة احتضان الفيفا لجائزة الكرة الذهبية التي عادت تحت إدارة مجلة فرانس فوتبول .
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